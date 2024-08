Három év után visszatért a pályára a vb-legenda

Honda Keiszukéról joggal hihettük, hogy többet nem látjuk játékosként a futballpályákon, a "gyönyörű játék" azonban nem várt helyen újra rátalált.

A japán válogatottal a 2010-es, 2014-es és 2018-as világbajnokságra is kijutó középpályás három év szünet után Bhutánba szerződött. A honi bajnok Paro FC illetékesei meggyőzték, hogy a klub selejtezője előtt igazoljon a dél-ázsiai együtteshez.

A csapat bejutott az AFC Challenge League főtáblájára, miután idegenben 2-1-re legyőzte a nepáli Church Boys United gárdáját.

We have done it !!!! Church Boys 1:2 Paro FC. AFC Challenge League 2024 pic.twitter.com/5gLwoDoEtt

A 38 éves játékos a Paro csapatkapitányaként lépett pályára a fővárosi Dasarath Rangasala Stadionban, amit a legrosszabb pályának titulált, amin valaha játszania kellett karrierje során.

Honda 2018-tól 2023-ig a kambodzsai válogatott vezetőjeként dolgozott. Játékoskarrierjét 2022-ben a litván FK Sūduva tagjaként „függesztette fel”.

A bhutáni csapat szimpatizánsainál is rögtön előjött a Honda-láz. A korábbi japán válogatott tiszteletére többen szőke csíkot festettek hajukba.

Fans are channeling the spirit of Paro FC’s superstar, Keisuke Honda, with this bold hair color !!! pic.twitter.com/ZuR9U6cbeh

— Paro F.C (@Paro_FC) August 12, 2024