Holtan találtak rá hotelszobájában a Cagliari korábbi játékosára

Holtan találták Andrea Caponét, a Cagliari korábbi futballistáját a Palazzo Tirso egyik szállodai szobájában. Olaszországi sajtóhírek szerint szerint a 43 esztendős ex-játékos megbotlott a szobájában, aminek következtében súlyos fejsérüléseket szenvedett, a kiérkező mentők már nem tudtak megmenteni az életét.

Capone 2000-ben debütált a Cagliari felnőtt csapatában a Serie B-ben, egy 4-0-s győzelem alkalmával. Négy szezon alatt összesen 123 mérkőzésen lépett pályára a csapat színeiben, ebből 53-at a Serie A-ban és 61-et a Serie B-ben játszott. A szicíliai klubban 11 gólt szerzett, az egyik legfontosabb a 2003/04-es szezonban esett, amikor a Fiorentina elleni szezonzáró mérkőzésen gólt lőtt és azzal a csapat feljutott az első osztályba. A fontos találatok mestere volt, a 2005/06-os idényben a Parma ellen is eredményes volt, amivel a Cagliari bebiztosította bennmaradását a Serie A-ban. A ‘Rossoblu’-ban a legendás Gianfranco Zola 10-es mezszámát viselte.

„A boy who has always been known for his professionalism, dedication and passion.”, say Cagliari in a statement.

Rest in peace, Andrea… 😔❤️ pic.twitter.com/18nWu94JxN

