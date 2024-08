Holland győzelem női maratonon

Szombaton a férfi maraton nem a legendákról szólt, hiszen meglepetés győztest avattak Párizsban. A kérdés az volt, hogy ez másként lesz-e vasárnap a nők versenyében?

Illetve, hogy szombathoz hasonlóan vasárnap is születik-e olimpia rekord a pokolian nehéz pálya ellenére is?

A mezőny erősségéről mindet elárul, hogy két aktuális női világcsúcstartó is ott volt a mezőnyben.

Városnéző túrának is beillett volna a verseny, hogyha a közel száz indulónak lett volna erre ideje és ereje. Amint az várható volt, a 29. kilométer után következő közel 20 százalékos emelkedő szólt bele döntően a végső sorrendbe.

A címvédő mindenesetre nem várt sokáig, hiszen peres Jepchirchir alaposan rákapcsolt már a 13. kilométerben, de aztán nem bírta a többiek tempóját.

Egy hatos boly alakult ki, amely az utolsó négy kilométerre mindössze öten maradtak. Két etióp, két kenyai és egy honosított holland.

Amikor a hajrá következett már csak négyen maradtak versenyben az érmekért. A célegyenesbe pedig ketten fordultak be iszonyatos sprintben.

A világcsúcstartó Assefa és az idei olimpián már két bronzérmet szerző, holland színekben induló Hassan. A két futónő majdnem elesett egymás lábában, de a bukást megúszták, a győzelmet pedig Hassan szerezte meg.

Aki elképesztőt sprintelt a végén és végül olimpia rekorddal győzött. Így ő lett az első nő, aki pályafutása alatt a maraton, az 5 ezer és a 10 ezer méter olimpia bajnoki címét is meg tudta szerezni.

A második az etióp Assefa lett, a harmadik a kenyai Obiri.

női maraton, olimpiai bajnok:

Sifan Hassan (Hollandia) 2:22:55 óra

2. Tigst Assefa (Etiópia) 2:22:58

3. Hellen Obiri (Kenya) 2:23:10