Hogyan alakulhat ki a rajtsorrend Brazíliában, ha elmarad az időmérő?

A szombati kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt São Paulóban az F1 elhalasztotta az időmérő edzést vasárnap reggelre, mindössze néhány órával a nagydíj tervezett kezdése elé.

Azonban, ha további eső érkezik, ez újabb komplikációkat okozhat. Így fennáll annak a lehetősége is, hogy az időmérőt egyáltalán nem rendezik meg.

Ilyen esetben a sportszabályzatban nincs meghatározva konkrét kritérium, hogy hogyan kellene összeállítani a rajtrácsot.

Ez a szabály már módosításra került a jövő évre, így 2025-től a világbajnoki sorrend alapján állna fel a rajtrács, ha nem lehet időmérőt tartani. Azonban ez az új szabály túl későn született ahhoz, hogy az idei szezonban alkalmazzák.

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰

After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P

— Formula 1 (@F1) November 2, 2024