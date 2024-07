Hivatalosan is bemutatták Greenwoodot új csapatában

A 10-es mezben fog játszani új csapatában.

A francia labdarúgó-bajnokságban szereplő Olympique Marseille hivatalos holnapján is bejelentette, hogy leigazolta Mason Greenwoodot a Manchester Unitedtől. A 22 esztendős angol támadót 2022-ben függesztette fel nevelőegyüttese, mivel akkori barátnője előbb bántalmazással, majd súlyos testi sértéssel vádolta meg őt. Az MU az előző idényben még kölcsönadta Greenwoodt a Getafének, ott sem teljesített rosszul: 33 bajnokin 8 gólit és 6 gólpasszig jutott.

Az OM-nél kap újbóli lehetőséget, hogy visszataláljon ahhoz a formájához, ahol korábban tartott. A francia csapat nem közölte a részleteket, ám Fabrizio Romano arról írt, hogy 26 millió eurót fizettek Greenwoodért és az is kiderült már, hogy a 10-es mezszámot kapja majd, amelyben a klubtól távozó Pierre-Emerick Aubameyang játszott.

🚨🔵⚪️ Official, confirmed. Mason Greenwood signs in as new Olympique Marseille number 🔟.

€26m fixed fee, €5m add-ons, 50% sell on clause for Man United.

Pablo Longoria and Mehdi Benatia, working on deal for weeks and got it done with De Zerbi calling Mason almost every day. pic.twitter.com/wxdZ7niY8Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024