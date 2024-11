Hivatalos – Pep Guardiola marad a City edzője

Sam Lee, az Athletic munkatársa jelentette, a spanyol tréner egy évvel meghosszabbította szezon végén lejáró szerződését.

BREAKING: Pep Guardiola agrees to sign new Manchester City contract. One year extension with the option for a second! Announcement due in the next couple of days. @TheAthleticFC https://t.co/XzruNgqyzi

