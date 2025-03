Hivatalos – bővül a Formula-1 mezőnye!

A General Motors által támogatott Cadillac jövőre 11. istállóként csatlakozik a Forma-1-es mezőnyhöz, miután pénteken megkapta jóváhagyását a kereskedelmi jogok birtokosától és a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA).

A Forma-1 és az FIA közös közleményben erősítette meg, hogy a szükséges sport-, technikai és kereskedelmi értékelések elkészültek, így elhárult az utolsó akadály ahhoz, hogy hozzájáruljanak a Cadillac csatlakozásához. A felek már tavaly novemberben elvi megállapodásra jutottak, így a pénteki döntés csak formalitás volt.

„Fontos és pozitív példája a sportág fejlődésének a General Motors elkötelezettsége, hogy Cadillac néven új csapatot indítson a Forma-1-ben” – jelentette ki Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója.

Mohammed ben Szulajem, a FIA elnöke azt emelte ki, hogy az új csapatnak köszönhetően a 2026-os idényt nagy izgalom övezi majd, mert a Cadillac friss energiát és izgalmas korszakot nyit a sportágban.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX

— Formula 1 (@F1) March 7, 2025