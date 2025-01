Hivatalos – a PSG pontot tett január üzletére

Hvicsa Kvarachelia gyakorlatilag a Paris Saint-Germain labdarúgójának tekinthető, miután kedd délután mindenben megegyeztek a felek a januári átigazolási időszak egyik legjobban várt játékosmozgásáról.

A georgiai labdarúgóért egy hetvenmillió eurót is meghaladó csomagot fizet a francia gigász. A játékos öt évre kötelezi el magát a fővárosban – állítja az RMC Sport.

A PSG sportigazgatója, Luís Campos már hétfőn rábólintott az üzletre, a két klub elnöke, Nasser Al-Khelaifi és Aurelio De Laurentiis

pedig a mai napon (kedd) jóvá is hagyták azt.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.

The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.

Five year contract for Kvara. 🇬🇪

Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025