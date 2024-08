Hivatalos – A Mercedes tehetsége veszi át Hamilton helyét 2025-ben

A Mercedes hivatalosan is megerősítette 2025-ös versenyzői felállását, és fiatal pártfogoltjának, Andrea Kimi Antonellinek adták meg a lehetőséget, hogy bizonyíthasson a Forma-1-ben.

Antonelliről már régóta pletykáltak, hogy Lewis Hamilton helyére érkezik a csapathoz, mivel a hétszeres világbajnok jövőre a Ferrarihoz csatlakozik.

Az olasz, aki a múlt hétvégén töltötte be 18. életévét, az F1 történetének harmadik legfiatalabb versenyzője lesz, aki futamon indulhat Max Verstappen és Lance Stroll mögött.

Big boots to fill.

Kimi Antonelli follows in the footsteps of Formula 1 royalty at Mercedes 👑 pic.twitter.com/42k2JY1kjA

— Formula 1 (@F1) August 31, 2024