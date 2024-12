Hivatalos – a Liverpool szerződést ajánlott sztárjátékosának

A The Athletic értesülése szerint a Pool megtette az első lépéseket Virgil van Dijk megtartása érdekében.

A hírt David Ornstein, a portál mindig jól értesült munkatársa közölte közösségi felületein.

Hetek óta téma a futballvilágban, hogy a Mersey-parti együttes miként oldja meg a Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold lejáró szerződését és úgy tűnik, előbbi esetben előrelépés történt.

🚨 EXCL: Liverpool have made a contract offer to Virgil van Dijk. Opening proposal some time ago – no breakthrough yet on deal value or length but talks continue. Salah offer anticipated soon. #LFC dialogue also ongoing with Alexander-Arnold @TheAthleticFC https://t.co/olKqkHoM4B

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 4, 2024