Hihetetlen végjáték után vereség Norvégia ellen

A magyar férfi kézilabda-válogatott 26-25-re kikapott Norvégiától a párizsi olimpián szerdai versenynapján, a csoportkör harmadik fordulójában.

Az a helyzet, hogy a magyar válogatott a második meccsén győzött, de a franciák első két találkozójukon kikaptak, egy csöppet átrendezte a csoport erőviszonyait.

Így a magyar-norvég találkozón egy esetleges bravúr nagy lépést jelentett volna a negyeddöntő felé a magyar férfi kézilabda-válogatottnak.

A délelőtt kilences kezdés ellenére sem kezdtek álmosan a mieink. Egy gyors gólváltás után, felváltva vezettek csapatok. Hol az egyik, hol a másik. Egyszer a norvégok kettővel, de ez nem tartott sokáig.

A 20. percben jött a fordulat, a magyar szempontból remek fordulat. Hiszen a csapat védekezése összeállt és Palasics bravúrjai is a legjobbkor jöttek.

Bánhidi góljánál 10-8-ra vezetett a magyar együttes, nem sokkal később pedig a magyar kapus büntetőt hárított, így már három gólos volt a magyar előny.

A norvégok időt kértek és az előny percek alatt elolvadt. Lehetett újra építeni, de ezt sikerült is.

A mieink 13-11-es előnnyel vonulhattak a nagyszünetre, de nemcsak az állás, hanem a mutatott játék is remek volt.

A fordulás után Norvégia alaposan belekezdett, a 36. percben be is érték is a magyar csapatot. De itt nem történt semmilyen megtorpanás, hiszen a találkozó az eddig megszokott módon folytatódott.

A mieink vezettek, a norvégok egyenlítettek, már amikor tudtak.

Három perccel a vége előtt azonban visszavette a vezetést Norvégia legrosszabbkor, hiszen 24-23 volt oda. De mindössze 20 másodpercig, Ekkor egyenlített Bánhidi.

Most már fordított előjellel folytatódott az üldözőverseny a meccs véghajrájára.

A norvégok egy perccel a vége előtt két gólos előnyért támadtak, de egy remek labdaszerzés után, Lékai a kontratámadás végén egyenlített.

Fél perccel a vége előtt aztán megint támadtak a norvégok, de labdát szereztünk. Imre egy az egyben vezethette a kapusra, ziccerét viszont kivédte Bergerund. Aki azonnal indított, Blonz pedig egy másodperccel a vége előtt megszerezte Norvégiának a győztes gólt.

A magyar válogatott 26-25-re kikapott egy egészen elképesztő végjáték után.

Folytatás a dánok ellen.