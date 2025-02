„Hibát követtem el, hogy elhagytam a Barcelonát”

Fiatalon generációjának egyik legígéretesebb tehetségű játékosa volt, azonban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Ilaix Moriba 2010-ben került a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona akadémiájára. A guineai középpályás egészen 2019-ig pallérozódott a La Masián, majd onnan kikerülve a Barca B-ben és végül a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott. Mindezt még 17 évesen, Ronald Koeman irányítása alatt a 2020/21-es idényben. Mindösszesen 14 alkalommal ölthette magára a Blaugrana szerelését, egy gólig jutott, s 2021 nyarán végül az RB Leipzighez igazolt. Akkortájt viták alakultak ki a szerződésének meghosszabbítása körül, végül a távozás mellett döntött. Azonban a klubváltás nem sült el a legjobban, a lipcseieknél eddig csak két mérkőzésen léphetett pályára, szezonról szezonra kölcsönadta őt a német együttes.

Jelenleg a Celta Vigót erősíti, előtte megfordult a Valenciánál és a Getafénál is. Egy nemrégiben adott interjúban elmondta:

„Hibáztam, amikor elhagytam a Barçát. Nagyon fiatal voltam, és sok nyomás nehezedett rám. Egy pillanatra azt hittem, hogy mindennek vége. Szerencsére most boldog vagyok a Celtánál.”

