Hiába a szurkolói tiltakozás – Juric győzelemmel mutatkozott be a Roma kispadján

Ugyan az AS Roma drukkerei a pokolba kívánták, de ez legkevésbé sem zavarta a horvát trénert, aki a római káoszhét végén álomszerűen mutatkozott be a kispadon.

Vasárnap délelőtt Lina Souloukou vezérigazgató lemondásával kezdődött az AS Roma vasárnapja, de hogy a tiltakozó ultrák megnyugodjanak, azért a legtöbbet az új tréner tette.

A hazai drukkerek az első 30 percben üresen hagyták a helyüket, a Curva Sud-ot a Stadio Olympico lelátóján. Ám mire visszatértek már vezetett is a csapatuk Artem Dovbyk góljával.

Az új vezetőedző azonnal változtatott a szisztémán, hiszen háromvédősre váltott az ellen az Udinese ellen, amely egyébként a forduló előtt a listavezető volt.

Az első félidő alapján viszont esélye sem volt arra a vendégegyüttesnek, hogy megtartsa ezt a pozíciót. Hiszen a Farkasok végig domináltak.

Igaz a meccset csak a fordulás után döntötték el. A második félidő elején Paulo Dybala büntetőből növelte az előnyt. Majd a 70. percben Baldanzi állította be a 3-0-s végeredményt. Ez volt egyébként az U21-es támad első gólja az AS Romaban.

Minden gondra legjobb gyógyír a győzelem, abból pedig megszerezte az elsőt ebben a szezonban a fővárosi gárda.

Persze az is lehet, hogy Juric sem lesz hosszú életű a római kispadon. Hiszen úgy kötöttek vele szerződést, hogyha nem jut be a csapat a szezon végén a Bajnokok Ligájába, akkor neki is, fel is út, le is út.