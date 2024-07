Heti TOP5: Endrick teljesítményén röhög a fél világ

Endrick hiába játszotta végig az Uruguay elleni mérkőzést, a kilencven perc alatt mindössze egyetlen jó passza volt. - Ez volt a második legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Tovább ront a dolgon, hogy a passz egy félidő eleji középkezdés után született, és hogy Endrick 95 percen át a pályán volt.

This was the only accurate pass Endrick made in 95mins 😭

pic.twitter.com/4l55NcR9tl

— Berneese (@the_berneese_) July 7, 2024