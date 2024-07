Heti TOP5: Beckham: Valaki ellenőrizze le Yamal személyijét, hogy tényleg csak 16 éves

Lamine Yamal az Európa-bajnokság ajtaját is berúgta. Ez volt a harmadik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Csodájára jár a világ a csupán 16 éves Lamine Yamal teljesítményének a labdarúgó Európa-bajnokságon. A Barcelona fiatalja már három gólpassznál jár élete első felnőtt tornáján, ráadásul a katalán csapatban is kifejezetten jó idényt produkált. David Beckham, az angol válogatott és a Manchester United egykori klasszisa az új üdvöskét dicsérte a Georgia elleni nyolcaddöntőt követően.

„Valaki ellenőrizze le Yamal személyi igazolványát, hogy tényleg csak 16 éves. Erősítsék meg, mert az eddig látottak alapján elhihetnénk azt is, hogy ez a fiú 25 esztendős. Elérte az érettség elképzelhetetlen szintjét, mindenki látja, milyen teljesítményt nyújt a pályán, de senki nem beszél a karakteréről. Tizenhat évesen semmi nyomás rajta, és már megjárta a Bajnokok Ligáját, hétről hétre a La Ligában játszik és most az Eb-n is tündököl. Mintha már tízéves profi pályafutás lenne mögötte” – osztotta meg az elismerő szavakat Beckham.

Since 1966, no Spaniard has made more assists in a single major international tournament than Lamine Yamal (3).

Az Inter Miami FC tulajdonosa hozzátette:

David Beckham on Lamine Yamal after the Georgia vs. Spain match

"The world will not be ready in two or three years if Lamine reaches his peak. Football has indeed gained a great player because what Lamine does is unbelievable."

