Hetekre kidőlt a Bayern védője

Josip Stanišić, a Bayern München horvát labdarúgója az egyik edzésen sérült meg.

A klub kedden közölte, hogy a védő térdsérülés miatt lemarad a Bundesliga hétvégi szezonrajtjáról. A játékos jobb térdében hétfőn, edzés közben elszakadt a külső szalag, s már meg is operálták.

Josip Stanišić will be sidelined for several weeks following an injury in training, as confirmed by the club.

Stanišić tore a collateral ligament in his right knee and underwent surgery.

