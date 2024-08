„Hazugságok sora hangzott el”

Szenzációsan indul Ayoze Perez karrierje új klubjában, hiszen csereként beállva szerzett győztes gólt a Sevilla elleni idegenbeli bajnokin.

A Real Betis csapatát hagyta hátra a Villarreal kedvéért Ayoze Pérez, sokakat meglepve átigazolásával. Az augusztusi transzfer után mindössze második mérkőzésén már győztes gólt is szerzett. Csereként beállva, a ráadásban köszönt be a Sevilla kapujába, így tudott 1-2-es diadallal távozni új csapata a Ramon Sanchez-Pizjuanból péntek este.

A támadó, aki a hírek szerint mindössze 4 millió euróba került, a Diario AS-nak nyilatkozva beszélt érzéseiről.

“Betis mezben már lőttem itt gólt, mindig különlegesen jó érzés. Belülről megélni, milyen is ebben a stadionban derbit játszani, sokadszorra is kiemelkedő élmény. Az pedig, hogy Villarreal-mezt viselve először lőttem gólt, és győzelmet is ért, már csak hab a tortán.”

Péreznek természetesen a Villarrrealhoz igazolásáról is szót kellett, hogy ejtsen. És a Betis részéről kommunikáltakat, különösen az elnök Angel Haro „meglepő, hogy távozott” megjegyzésére is kitért.

“Rengeteg pletyka, és még több hazugság hangzott el az átigazolásommal kapcsolatban. Most nem erről kellene beszélnünk, de hát ilyen a futball. Az életben és a karrierünkben is kell olykor döntéseket hozni. Én úgy éreztem, a váltás lesz a legjobb nekem. A döntés az enyém volt.”

“Én azt tartom, hogy a féligazságok rosszabbak a hazugságnál is. De igazándiból én már nem foglalkozom ezzel az üggyel.”

Ha a 31 éves támadó úgy folytatja karrierjét a Sárga Tengeralattjáróban, ahogy elkezdte, csodaszép lehet az első idény új csapatában.