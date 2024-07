Hazazavarhatják az úszóedzőt, aki a rivális versenyzőnek szurkolt

Akár haza is küldheti az Ausztrál Úszószövetség Michael Palfrey-t Párizsból, miután az edző két honfitársa helyett a koreai rivális győzelmének drukkolt egy interjúban.

Palfrey is tagja a párizsi olimpián versenyző ausztrál úszók edzőcsapatának, és még szerdán adott interjút az egyik dél-koreai újságírónak.

A Sydney Morning Herald értesülése szerint a tréner egy „Hajrá Koreával” nyitotta a beszélgetést, majd azt mondta: nagyon reméli, hogy honfitársai, Sam Short és Elijah Winnington előtt a koreai Kim Wu-min nyeri a férfi 400 méteres gyorsúszást.

A mindhárman egyaránt világbajnok úszók szombaton ugranak a Nanterre-ben található La Défense Aréna medencéjébe.

A csapat vezetőedzője, Rohan Taylor is megszólalt az ügyben:

„Rendkívül csalódott vagyok. Elfogadhatatlan, hogy az egyik edzőnk egy másik ország sportolójának szurkoljon” – mondta.

Michael Palfrey egyébként Zac Incerti-t, Abbey Connor-t és Alex Perkins-t edzi az úszócsapatban. Rajongása Kim Wu-minért onnan ered, hogy a játékok előtt Brisbane-ben a koreait is mentorálta.

Rohan Taylor szerint minél hamarabb meg kell hoznia a döntést, hogy maradhat-e a csapattal a tréner, így kiegyenlítve az úszók által elszenvedett sérelmet.

„Ha végül hazaküldjük, találnunk kell valakit, aki átveszi a csapatát az egyébként is feszített menetrendben. Amennyiben viszont marad, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a többi edző is támogatja a döntést és a sportolóink is zavartalanul tudják folytatni a versenyt” – mondta a vezető.

Az ausztrál delegáció vezetőjét, Anna Meares-t sokkolta Palfrey nyilatkozata: rögtön arra gondolt, mit élhettek át az úszók, amikor meghallották a hírt.

Zac Stubblety-Cook – a tokiói játékok aranyérmese 200 méter mellúszásban – beszélt Shortékkal. Elmondása szerint az úszókat egyáltalán nem rázta meg az interjú.

„Nyilván csalódott mindenki, de annyira azért nem kavart be” – mondta az olimpiai bajnok.

A szövetség akár már ma dönthet az edző sorsáról.