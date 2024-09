Hazatér a Uniteddel is szóba hozott középpályás

Fabrizio Romano értesülése szerint Adrien Rabiot az Olympique Marseille játékosa lesz.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille confirm they have reached an agreement in principle to sign Adrien Rabiot.

Deal valid until June 2026. 🇫🇷🤝🏻 pic.twitter.com/1yu1c9erFi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024