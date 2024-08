Kedden a hazai csapatok kerültek egy lépésre a főtáblától

A Bodø/Glimt, a Dinamo Zagreb és a Lille is hozta a kötelezőt hazai pályán a Bajnokok Ligája-selejtező play-off körében, igaz a francia klub a Valenciennes-ben található Stade du Hainaut-ban lépett pályára.

A játéknap legnagyobb arányú győzelmét a horvát Dinamo Zagreb csapata aratta. A fővárosi együttes a Serie-A vándormadara, Marko Pjaca góljával szerzett vezetést az első félidő derekán. Az első 45 perc hátra levő idejében a Qarabag több helyzetet is kidolgozott, de gólt nem sikerült szereznie az azerieknek.

A második játékrészben is inkább a vendégek veszélyeztettek, az újabb gólt, vagyis gólokat viszont a Dinamo szerezte. Sandro Kulenović álomcserének bizonyult, a 75. és a 80. percben is betalált, a horvátok pedig kvázi eldöntötték a továbbjutás sorsát, jóllehet, ha a Qarabag jobban sáfárkodik lehetőségeivel, sokkal nyíltabb eredményről beszélhetnénk.

A norvég Bodø gólnélküli első félidőt követően a második játékrész első 15 percét nagyon megnyomta és kétgólos előnyre tett szert a Crvena zvezda ellen. A 75. percben a fiatal védő, Ognjen Mimović révén a szerb együttesnek összejött a szépítés, így a visszavágón elég a hosszabbításhoz egyetlen góllal nyerni.

A harmadik meccsen a Lille otthonától 50 kilométerre, Valenciennes-ben fogadta a cseh Slavia Prahát. A gólnélküli első játékrészt követően az előző körben a José Mourinho-vezette Fenerbahcét kiejtő francia együttes Jonathan David góljával megszerezte a vezetést az 52. percben, majd a kanadai egy gólpasszt is kiosztott. A 77. percben a koszovói Edon Zhegrova döntötte el a mérkőzést.

A második hazai gól után újabb balszerencse sújtotta a vendégeket. Előbb Mojmír Chytil fejesét annulálták les miatt, majd nyolc perccel később a Lille védője kezezett, a játékvezető és a VAR azonban nem ítélt büntetőt.

✅ First-leg wins for GNK Dinamo, Bodø/Glimt and Lille…

Tap below for qualifying results and fixtures 👇#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 20, 2024