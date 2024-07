Hatályba léptették a Vini-törvényt

Brazília egyik államában szentesítették a törvényt, amely a rasszizmustól és a homofób megjegyzésektől védi a sportesemények résztvevőit.

A Real Madrid és a brazil válogatott sztárja, Vinícius Júnior az egyik hangadója a futballisták közül a rasszizmus elleni harcnak. A kiváló szélsőt több borzasztó atrocitás is érte már spanyolországi pályafutása alatt. Hazájából rendre támogató üzeneteket kapott, Brazília viszont most új szintre emelte az ilyen esetek kiszűrését.

Ennek az egyik konkrét példája, hogy kedden Rio Grande do Sul államban szentesítették az úgynevezett Vini-törvényt!

The ‘Vinicius Junior law’ has passed in the state of Rio Grande do Sul, as per Diario AS.

It establishes a set legal protocol for referees during sporting events if there is racism or homophobia.

