Hatalmas verekedés előzte meg az Újpest-Fradit – videó

Hétfő kora este Újpest - Ferencváros rangadót rendeztek az Erste Ligában, amire az ultrák is "ráhangolódtak".

A mérkőzés 18.00-kor kezdődött, a két csapat szurkolói azonban már jóval korábban találkoztak, hogy sajátos módon megbeszéljék nézeteltéréseiket – adta hírül a hooligans.cz.

30.12.2024🇭🇺Újpest left vs Ferencváros right:

Before the hockey derby in Budapest, Youth street fight U22, Újpest (Viola Offenders, and other Újpest youth) vs Ferencváros (Pirates youth, 16.youth, youngsters)

~32×28, Big win Újpest in white mask, click for more here:… pic.twitter.com/YGWb1oi0jf

