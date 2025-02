Hat számjegyű összeget fizetett egy 15 éves tehetségért az Arsenal

Már többször volt lehetősége az Arsenal U18-as csapatával edzeni, így csak idő kérdése volt a klubváltás.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal újabb fiatal tehetséget szerzett meg. A The Athletic információi szerint az Ágyúsok megegyeztek a St Johnstone csapatával a 15 éves Callan Hamill átigazolásáról. Az angol klub hat számjegyű összeget fizet a skót középpályásért, aki hivatalosan július 1-jén csatlakozik az észak-londoniakhoz.

A skót U16-os válogatottban is szereplő Hamill védőként és középpályásként is bevethető, és korábban a Celtic és a Rangers érdeklődését is visszautasította, hogy inkább az Arsenal projektjéhez csatlakozzon. A fiatal tehetség már többször edzett a londoni klub U18-as csapatával, és egy nemzetközi tornán is részt vett az „Ágyúsok” színeiben.

Az átigazolás Brexit-hatásnak is tekinthető: mióta az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, az angol klubok nem igazolhatnak 18 év alatti játékosokat külföldről, így a skót piac egyre vonzóbb célponttá vált.

🚨 St Johnstone and Arsenal have agreed an initial six-figure fee, for 15 year-old, Callan Hamill. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👋 The Scotland youth international has travelled down to train with Arsenal’s U18s on a number of occasions. 👀 [@TheAthleticFC] pic.twitter.com/5OKjopaH0O — DailyAFC (@DailyAFC) February 20, 2025

Miért döntött az Arsenal mellett?

Hamill tavaly egy évre szóló szerződést kötött a St Johnstone-nal, és bár nyáron a Celtic és a Rangers is csábította, úgy döntött, hogy még egy szezont marad Skóciában. Az Arsenal azonban már régóta figyelte, és most, hogy márciusban betölti a 16. életévét, hivatalosan is igazolhatóvá vált Angliába.

A skót középpályás számára óriási lehetőség, hogy egy világklasszis akadémián fejlődjön, és a Premier League egyik legizgalmasabb projektjében kapjon helyet. Az Arsenal az elmúlt években komoly figyelmet fordított a fiatal tehetségek felkutatására, és Hamill az egyik következő ígéretes játékos lehet, aki az észak-londoni klubnál bontakozhat ki.