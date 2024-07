Hat éve horrorsérülést szenvedett, most leigazolta a PL-topcsapat

Calafiori még az AS Roma labdarúgójaként egy Viktoria Plzen elleni UEFA Ifjúsági Liga-meccsen szenvedett térd- és lábsérülést. Az akkor 16 éves ifjonc többszörös szalagsérülést szenvedett, az elülső és hátsó keresztszalagja, valamint a meniszkusza is sérült.

Az orvosok szerint az egyik legdurvább eset volt, amit valaha láttak ilyen fiatal sportolónál.

Íme a felvétel 2018 októberéből, aminek megtekintését tényleg csak az erősebb idegzetűeknek ajánljuk:

1) In October 2018, during a youth match against Viktoria Plzeň in the UEFA Youth League, Riccardo Calafiori suffered a devastating knee injury. The damage was so severe that doctors feared he might never play again.pic.twitter.com/uj4RCGS76G — AFC_Adi (@AFC_Adi06) July 30, 2024

Calafiori térdének egészét szinte újra kellett építeni, ami többszöri beavatkozást igényelt. A sebész akkori elmondása szerint a sikeres műtét sem garantálta, hogy az olasz valaha visszatérhet, hiszen a sérülés súlyossága nagyban befolyásolhatta volna a védő mozgékonyságát és erejét.

A fiatal olasz az „oddsok” ellenére nem adta fel, és mindig az lebegett a szeme előtt, hogy újra pályára léphessen.

A rehabilitációja alatt rengeteg támogató üzenetet kapott a Roma-szurkolóktól és csapattársaitól. Edin Dzeko például egyik mesterhármasát ajánlotta a lábadozó bekknek.

A legnehezebb pillanat az volt, amikor Daniele De Rossi, a fiatal olasz gyerekkori példaképe visszavonult, hiszen Calafiori így lemaradt arról, hogy idoljával egy csapatban játsszon.

2019 szeptemberében végül visszatérhetett a pályára egy Pescara elleni bajnokin: „Ó, mennyire hiányoztál” – írta Instagramján.

Az első góljára sem kellett sokat várni, egy hónappal később a Napoli elleni utánpótlás-mérkőzésen remekül érkezett és bombázott a kapuba.

8) One month later, he scored his first goal since returning against Napoli for the youth teampic.twitter.com/ZI93ISf3x8 — AFC_Adi (@AFC_Adi06) July 30, 2024

2019. december 3-án az első felnőtt csapatban szerzett találat is összejött, 18 évesen a Young Boys ellen az Európa-ligában. A gólt a családjának, akkori barátnőjének, és De Rossinak ajánlotta.

9) On 3rd December, he scored this first senior goal, outrageous long shot against Young Boys in the Europa League, a moment that symbolized his incredible journey back from the brinkpic.twitter.com/eZSWQMOk00 — AFC_Adi (@AFC_Adi06) July 30, 2024

A szezon végén a Baselhez igazolt, Daniele De Rossi azóta pedig az AS Roma vezetőedzője lett. A szakember egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy „nem bírja feldolgozni, hogy Calafiorit elengedte a klub”.

Calafiori mindössze egy évet töltött Svájcban, ezután visszatért Olaszországba, ahol a Bologna alapembere lett.

Az Eb-n ugyan öngólt szerzett, de összességében remekül játszott. Ekkor figyeltek fel rá az európai elitbe tartozó csapatok, köztük az Arsenal is.

Arteta és Edu is nagyon kedvelte az olasz játékát, így nem sokkal később, július végén sikerült mindenben megállapodni a feleknek.

Calafiori története mindenkinek példamutató lehet, hogy a legmélyebbről is van visszaút. A sztori folytatódik, amit Észak-Londonban írhat tovább.