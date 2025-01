Háromszoros BL-győztest igazolt Messi nevelőegyesülete

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Keylor Navas a Newell's Old Boys együttesénél folytatja pályafutását.

Kedd este az összes ismert sajtóorgánum tényként közölte a 36 éves Costa Rica-i válogatott kapus szerződtetését, a hírt pedig azóta az argentin klub vezetőedzője, Mariano Soso is megerősítette.

🚨 Newell’s Old Boys are closing in on Keylor Navas deal, final financial details are being resolved 💣

Former Real Madrid and PSG goalkeeper has agreed terms with Argentinian side on contract until June 2026 🇨🇷 pic.twitter.com/nj8LhGCBjF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2025