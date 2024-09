Három tervezett terrortámadás is volt a párizsi játékok alatt, de mindet meghiúsították

A francia hatóságok Párizsban és más városokban az olimpiai és paralimpiai játékok ellen irányuló három tervezett támadást akadályoztak meg - jelentette ki Olivier Christen, Franciaország terrorizmusellenes államügyésze.

Az egyik cselekmény – írta az ügyész összegzését ismertetve az insidethegames.biz portál – a fővárosban „izraeli intézményeket vagy Izrael képviselőit” célozta meg a július 26. és augusztus 11. közötti olimpiai játékok idején. Christen szerint az akció nem közvetlenül az izraeli olimpiai csapat ellen irányult, de részleteket nem közölt. Öt személyt, köztük egy kiskorút tartóztattak le a leleplezett összeesküvésekkel összefügésben.

A gyanúsítottak továbbra is előzetes letartóztatásban vannak, miközben a nyomozás folytatódik – mondta el az ügyész, aki hozzáfűzte, hogy a szélsőséges elemek az izraeli-Hamász konfliktusból és Oroszország ukrajnai háborújából eredő feszültségek közepette aktivizálódtak.

A portál felidézte: Gérald Darmanin belügyminiszter folyamatosan arra figyelmeztetett, hogy a játékokat iszlám szélsőséges csoportok, erőszakos környezetvédelmi aktivisták, szélsőjobboldali csoportok akciói, valamint főképpen Oroszország kibertámadásai fenyegetik. Májusban a francia belbiztonsági erők letartóztattak egy 18 éves csecsen férfit, aki a gyanú szerint a saint-étienne-i olimpiai futballesemények ellen tervezett erőszakos akciót, az Iszlám Állam szélsőséges ideológiájának támogatására.

