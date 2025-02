Három év börtönt kapott a Schumacher családját zsaroló kidobó

Mintegy 6 milliárd forintnak megfelelő eurót akart kizsarolni a Schumacher-családból, hogy ne hozza nyilvánosságra a képeket.

Egy éjszakai klub kidobója három év börtönbüntetést kapott, miután egy 12 millió fontos zsarolási ügyben bűnösnek találták, amelynek célpontja Michael Schumacher volt. A német Forma–1-es legenda családját megfenyegette, hogy ha nem fizetnek, érzékeny adatokat tesz közzé a sötét weben – írja a The Guardian.

A német bíróság előtt elhangzottak szerint Yilmaz Tozturkan (53) egykori kidobó, fia Daniel Lins (30) IT-szakértő, valamint Schumacher korábbi testőre, Markus Fritsche (53) egy lopott merevlemezről hozzájutottak több mint 1 500 bizalmas képhez, videóhoz és orvosi feljegyzéshez.

A bíróság szerint a lopott adatok először Fritschéhez kerültek, aki ezeket átadta Tozturkannak, aki aztán e-mailben megkereste a Schumacher családot, és közölte, hogy nyilvánosságra hozza az adatokat, ha nem fizetnek.

Tozturkan tagadta a zsarolás vádját, és azzal védekezett, hogy „üzleti ajánlatot” tett a családnak. Az ítélethirdetés előtt azonban bűnbánóan vallott:

„Nagyon sajnálom és szégyellem, amit tettem. Ez egy undorító dolog volt. Teljes felelősséget vállalok érte.”

