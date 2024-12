Hárman már most kijelentették, távoznának a Chelsea-től

A londoni klubnál könnyen lehet, hogy ismét nagytakarításba kezdenek a januári átigazolási időszakban.

Elsőként Fabrizio Romano közölte a hírt, miszerint a Kékek három játékosa, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka és Cesare Casadei is nyitott a váltásra a több játéklehetőség reményében.

🚨🔵 Carney Chukwuemeka, Ben Chilwell… but also Cesare Casadei’s also planning to leave Chelsea in January.

Serie A remains the most likely destination for Casadei with several clubs keen on signing him. More to follow soon. 🇮🇹 pic.twitter.com/iHlx3Y3LZE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024