Harc a percekért – Fati marad Barcelonában

Pedig volt több ajánlat is érte, de ő nem akart váltani és távozni. Megküzd a helyéért.

Ansu Fati a téli átigazolási időszak lezárultával is a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona játékosa maradt – számolt be róla a SPORT. A fiatal támadó kevés lehetőséget kapott eddig Hansi Flick irányítása alatt, ennek ellenére nem hajlandó távozni, és inkább megküzd a helyéért a csapatban. Mióta a német tréner átvette a csapat irányítását, Fati mindössze az elérhető játékpercek 6%-át töltötte a pályán, részben sérülései miatt. Ennek ellenére a La Masia-nevelésű játékos a keret harmadik legjobban fizetett tagja, évi bruttó 13-14 millió eurós fizetésével olyan nevek mellett, mint Jules Koundé és Raphinha. A legtöbbet Robert Lewandowski és Frenkie de Jong keres a katalán gárdában.

Kölcsön után visszatérés, de Flick másban bízik

A Brightonban eltöltött kölcsönszezon után Ansu Fati azzal a céllal tért vissza a katalán fővárosba, hogy bizonyítsa: helye van a csapatban. A német edző azonban az elmúlt mérkőzéseken inkább Pau Victort részesítette előnyben, így a spanyol támadó számára továbbra is kérdéses, mennyi szerephez juthat a szezon hátralévő részében. A helyzetét látva több klub is megpróbálta megszerezni a még mindig csak 22 esztendős futballistát januárban. A Benfica hajlandó lett volna fizetésének 35%-át átvállalni, míg a szaúdi Al-Shabab 10 millió eurós ajánlatot tett, amelyhez további 5 millió euró bónusz is társult volna.

Ő azonban határozottan elutasította a távozás lehetőségét. Célja, hogy Barcelonában bizonyítson, és visszakerüljön a kezdőcsapatba, annak ellenére, hogy jelenlegi helyzete továbbra is bizonytalan.