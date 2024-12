Hansi Flick olyat tett, amit ilyen vereségek után nem szoktak

A Barcelona idén már csak egyszer lép pályára, szombaton az Atlético Madrid elleni bajnoki rangadón, amely az évzáró mérkőzésük is lesz egyben.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona hazai pályán 1-0-ra kikapott a Leganéstól a La Liga 17. fordulójában. Pedig nagy lehetőség volt a katalán csapat előtt, hogy megint ellépjen a Real Madridtól, ugyanis a Királyi Gárda szintén nem tudott nyerni a hétvégén. Carlo Ancelotti együttese 3-3-as döntetlent játszott a Rayo Vallecanóval. A vasárnap esti találkozón a Barca mindent megtett a győzelemért, közel 3-as xG-t generált, több mint 20 lövése volt, de olyan meccs volt ez, melyen semmi nem jött össze.

Hansi Flick, a csapat vezetőedzője két nap pihenőt adott a játékosoknak a vereség után, hogy kipihenjék a fáradalmakat. Ritkán szokott ilyen előfordulni egy vesztes meccs után, általában az edzők nagy győzelmeket követően kedveskednek futballistáiknak extra szabadnapokkal, de a német tréner úgy látta, rájuk fér a pihenő. Így a gránátvörös-kékek legközelebb szerdán edzenek majd.

A Barca következő bajnokija az Atlético Madrid elleni szombati rangadó lesz, amely egyben az évzáró meccse is a katalánoknak. Hansi Flick gárdája egy héten belül háromszor lépett pályára, és ebből a három találkozóból csak egyet sikerült megnyerni, a Dortmund elleni BL-párharcot 3-2 arányban. Múlt héten 2-2-es döntetlent játszottak a Real Betisszel szemben. Spanyol sajtóhírek szerint pedig amíg Lewandowskiék kaptak egy kis pihenőt. Addig is a német edző és stábja gőzerővel dolgozik azon, analizálják a Blaugrana teljesítményét. Szeretnék megtalálni a hibákat, hogy idővel sikerüljön kijavítani azokat, merthogy a védelemben és a gólszerzéssel is akadtak gondok az elmúlt időszakban.