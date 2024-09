Hamiltont és Ocont is hátrasorolták az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt

Lewis Hamilton és Esteban Ocon is a boxutcából indul az Azerbajdzsáni Nagydíjon.

Mindkét versenyző számára új erőforrás-elemeket szerelnek be. A Mercedes, illetve az Alpine is megszegi a parc fermé szabályait. Ez pedig azt jelenti, hogy a hétszeres világbajnok és a francia is a bokszutcából való indulás büntetését vállalja.

Különösen Hamilton esetében tudta a Mercedes, hogy valamikor az idei szezonban új erőforrást kell beszerelniük. Minderre azért van szükség, mert a 39 éves versenyző az Ausztrál Nagydíjon motorhiba miatt esett ki.

Lewis Hamilton to start Azerbaijan GP from pit lane after engine change 🚨 pic.twitter.com/ExRzP7LvKx — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 15, 2024

Tekintettel Hamilton kvalifikációs nehézségeire, és a hetedik rajthelyére, egy olyan pályán, ahol az előzés lehetséges, a Mercedes úgy döntött, hogy Bakuban bevállalják a büntetést.

Hamilton új belsőégésű motort, turbófeltöltőt, MGU-H-t és MGU-K-t kap, ugyanez igaz Ocon esetében is.

A hétvégi problémák fényében az Alpine is úgy döntött, hogy új erőforrást szerel be, aminek következtében Ocon csatlakozott Hamilton mellé a boxutcába.