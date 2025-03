Hamiltont a 2007-es bemutatkozására emlékezteti az idei szezonkezdet

A hétszeres világbajnok tizennyolc évvel ezelőtt mutatkozott be a Forma-1-ben.

Lewis Hamilton hétszeres Forma-1-es világbajnokot a 2007-es bemutatkozására emlékezteti a jövő héten sorra kerülő Ausztrál Nagydíjat közvetlenül megelőző időszak. A negyvenéves brit versenyző immár a Ferrari kötelékében kezdi az idényt. A pályafutása során 105 futamgyőzelemnél és 202 dobogós helyezésnél tartó sztár egy szponzori rendezvényen beszélt arról, hogy egyre izgatottabb a szezonnyitót illetően.

„Hosszú volt a téli szünet, más szempontból viszont elég rövid, ugyanakkor örülök, hogy a múlt heti teszt jól sikerült. Hihetetlen, hogy a jövő hétvégén már versenyzünk. Izgatott vagyok. Úgy érzem, amennyire csak tudtunk, felkészültünk, még ha kevés időnk volt is erre” – nyilatkozott Hamilton.

A veterán pilóta hozzátette, még mindig „imádja” a versenyzést, a melbourne-i helyszín pedig karrierje első F1-es viadalára emlékezteti.

Hamilton 2007-ben a McLaren versenyzőjeként mutatkozott be a Forma-1-ben, abban az idényben másodikként végzett az összetettben, majd 2008-ban megnyerte első vb-címét. Később a Mercedeshez szerződött, a német istállóval további hat vb-trófeát szerzett 2013 és 2020 között, tavaly év elején pedig bejelentette, hogy 2025-től a Ferrari versenyzője lesz.

„A jövő héten vörösben kezdek egy versenyhétvégét. Igazából szavakkal le sem tudom írni, hogy mennyire izgatott vagyok. Igyekszem laza és nyugodt maradni, de biztosan nagyon különleges érzés lesz vörösben megérkezni Melbourne-be” – mondta Hamilton, utalva a Ferrari tradicionális színére.

17 years ago today, Lewis Hamilton made his F1 debut at the 2007 Australian Grand Prix 🇦🇺

Lewis took his first of 197 (and counting) podiums with a third place 🤩#F1 #AustralianGP pic.twitter.com/RuCNBLRrhT

— Formula 1 (@F1) March 18, 2024