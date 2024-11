Hamilton meglepő beismerése: Nem vagyok már elég gyors

Lewis Hamilton meglepő kijelentést tett, miszerint „határozottan vagyok már elég gyors”, miután a hetedik helyen végzett a katari sprintverseny időmérőjén.

A hétszeres világbajnok Hamilton négy tizedmásodperccel maradt el a Mercedes csapattársától, George Russelltől, aki az első sorból indulhat.

Russell mindössze 0,063 másodperccel maradt le arról, hogy megszerezze a pole pozíciót Lando Norris előtt a Lusail Nemzetközi Versenypályán.

Hamilton láthatóan letört volt a sprintidőmérő után, és önmagát okolta az eredményért, nem a W15-öst.

„Egyszerűen lassú vagyok, minden hétvégén ugyanez van” – mondta a láthatóan kedvetlen Hamilton. „Az autó viszonylag rendben volt, nem voltak problémák, igazából nincs sok mondanivalóm.”

Később hozzátette: „A hosszú etap nem tűnt túl rossznak. De amikor mindig hátul vagyok, ahol most is, szinte lehetetlen győzelemért küzdeni, gyakorlatilag lehetetlen. De ez csak a sprint, megteszem, amit tudok.”

Hamilton valójában elégedett volt az autóval és a tempóval, amely Katarban mutatkozott, bár ez a tempó nem az ő oldalán jelentkezett a brackley-i csapat garázsában.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

A 39 éves versenyző arra számít, hogy csapattársa esélyes lesz a pole pozícióra, miközben ismét saját képességeit hibáztatta a gyenge időmérős eredményért.

„Pozitívum, hogy az autó gyors, George-nak esélye van a pole-ra” – tette hozzá Hamilton, aki később megjegyezte, hogy szerinte a sebesség hiánya nála van, amikor rákérdeztek, lehet-e más az ok.

„Ki tudja, én már határozottan nem vagyok elég gyors” – mondta a hétszeres világbajnok.

