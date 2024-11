Hamilton lendületben Vegasban, de közben óvatosságra int

Annak ellenére, hogy mindkét pénteki szabadedzésen az élen zárt, Hamilton mégis visszafogottan nyilatkozott az esélyeiről.

Hamilton arra kérte a Mercedest, hogy dolgozzanak tovább az éjszaka folyamán, hogy biztosítsák a tempó fenntartását.

Hamilton az első és második edzésen is az élen végzett a Las Vegas Strip pályán, miközben csapattársa, George Russell szintén versenyképesnek bizonyult.

Ez erős visszatérés volt Hamilton számára, különösen az idei Sao Pauló-i Nagydíj gyenge teljesítménye után, amikor elismerte, hogy nem érzett késztetést a visszatérésre.

A pénteki szabadedzéseket követően Hamilton optimistán értékelte az eredményeket: „Ez az első alkalom idén, hogy ilyen napom volt. Az autó nagyon jól ment az első szabadedzésen – a másodikon már kevésbé” – mondta.

„Szóval van még dolgunk éjszaka, de nehéz pontosan tudni, hol állunk, vagy miért vagyunk ott, ahol vagyunk.

De nagyon élvezem a pályát, és meglátjuk, hol tart az autó holnap” – folytatta a Mercedes versenyzője.

A hidegebb időjárás Las Vegasban kedvezhet a Mercedesnek, amely idén jellemzően küszködött a forró körülmények között.

Shelf life? What Shelf life? 😉

Lewis Hamilton tops FP1 and FP2 at the #lasvegasgp ✨ pic.twitter.com/xWCFKS8zUC

— Motorsport.com (@Motorsport) November 22, 2024