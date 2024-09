Hamarosan bejelenthetik a magyarországi MotoGP-verseny megrendezését

A magyarországi Balaton Park Circuit minden eddiginél közelebb áll az első MotoGP-versenyének a megrendezéséhez, miután Portugália valószínűleg kiesik a versenynaptárból - értesült róla az Autosport.

Bár a 2025-ös szezon hivatalos versenynaptárát még nem jelentették be, azonban egyre több dátum kerül napvilágra. A Dorna pedig hamarosan véglegesíti a motoros-versenysorozat 76. szezonjának naptárát.

A jövő évi versenynaptár több változást is tartalmaz majd. A legjelentősebb újdonságnak a magyar főváros, Budapest külvárosában és a népszerű Balaton közelében található új Balaton Park pálya ígérkezik.

