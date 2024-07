Halálos baleset az osztrák kerékpáros körversenyen

Halálos baleset árnyékolta be a szombati királyetapot az osztrák kerékpáros körversenyen.

A szervezők közlése szerint a Coop Repsol csapat 25 éves norvég versenyzője, André Drege bukott a Grossglocknertől Heiligenblut felé vezető szakaszon és belehalt sérüléseibe.

The heart of cycling world breaks again today. 😢

André Drege (Coop-Repsol), crashed at Tour of Austria on the descent from the Grossglockner and he died.

Drege has already won seven races this year and was supposed to ride for Jayco Alula’s WorldTour team next year. RIP 🕊️ pic.twitter.com/E685vh0IKW

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 6, 2024