Hajóban felejtett telefon miatt zárták ki a bronzérmest paraevezésben

Hajóban felejtett telefonja miatt kizárták és a bronzérmét is elvették Giacomo Perini paraevezőstől a párizsi paralimpián.

Perini vasárnap harmadik helyen ért célba a férfi egypárevezősök PR1 kategóriájában – melyben a versenyzők csak karjaikat és vállaikat használhatják az evezés során -, öröme azonban nem tartott sokáig, a nemzetközi szövetség ugyanis nem sokkal később közölte, hogy kizárja a versenyből, mivel kommunikációra alkalmas eszközt használt a verseny alatt.

A 28 éves olasz paraevezős szerint figyelmetlenségből maradhatott a hajóban a mobiltelefonja, állítása szerint nem használta. Perini egy kis zsákban tartotta a telefont, melyben egy üveg víz is volt, és szerinte nem sértett szabályt.

„Odaadtam a telefont a zsűrinek, hogy megmutassam, utoljára egy nappal korábban telefonáltam a pszichológusommal” – mondta Perini, majd hozzátette nincs olyan szabály, hogy a hajóban nem lehet mobiltelefon, a szabályok szerint a hajóból nem lehet elektromos vagy elektronikus eszközön kommunikálni a stábbal.

😳 📞 Italy’s Giacomo Perini was disqualified after being found to be using an open phone in his boat… https://t.co/JL2H7ozcSt

— Tom Harle at the Paralympics (@TomHarleSB) September 1, 2024