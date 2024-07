Készüljünk fel arra, ha esetleg büntetők döntenek a ma esti Eb-elődöntőn

Látva az idei Európa-bajnokságot, könnyen előfordulhat, hogy az Anglia - Hollandia elődöntő is tizenegyespárbajba torkollik. Alább minden, amit ebben az esetben érdemes tudnunk.

A BBC munkatársai gyűjtötték ki, hogy mi mindenre érdemes figyelnünk akkor, ha esetleg valamikor ma este 23:30 körül tizenegyesek döntik el az Eb-döntőbe jutást!

Hollandia tizenegyespárbaj-mérlege:

Az utóbbi idők teljesítménye: a holland válogatott legutóbb a 2022-es világbajnokság negyeddöntőjében jutott el a büntetőkig, és ott Argentína 4-3-mal bizonyult jobbnak. A két holland rontást kulcsemberek, Van Dijk és Berghuis jegyezték.

Történelmi áttekintő: Hollandia az utolsó négy, nagy torna elődöntőjében letudott „tizipárbaját” elbukta – Euro 1992, 1998-as vb, Euro 2000 és a 2014-es vb alkalmával is büntetőkkel maradtak alul a legjobb 4 között.

Az esetleges ma esti ítélet végrehajtók statisztikái, holland részről:

Memphis Depay: 32/43 tizenegyes-mutató karrierje során (74% hatékonyság)

Wout Weghorst: 18/27 (66%)

Steven Bergwijn: 10/10 (100%)

Georginio Wijnaldum: 7/9 (78%)

Joey Veerman: 4/7 (57%)

Cody Gakpo: 4/5 (80%)

Donyell Malen: 3/5 (60%)

Xavi Simons: 3/4 (75%)

Denzel Dumfries: 3/3 (100%)

Élesen látható, hogy akad rés bőséggel Hollandia „büntetőpajzsán”…

Anglia tizenegyespárbaj-mérlege:

Az utóbbi idők teljesítménye: Az utóbbi 4 alkalomból háromszor Anglia ünnepelhetett – a 2018-as vb-n Kolumbiát, a 2018-19-es Nemzetek Ligájában és az idei Eb-negyeddöntőben Svájcot felülmúlva. A vereség az Euro 2020 döntőjében, Olaszország ellen esett meg.

Kiegyensúlyozottság: az angol válogatott tagjai az utolsó 19 elvégzett tizenegyesből 18 alkalommal betaláltak. A kivétel Harry Kane hibája a 2022-es vb-n, Franciaország ellenében.

Az esetleges angol rúgók statisztikái:



A képből élesen látható, hogy Watkins, Bowen, Trippier, Rice és Foden hatékonysága van csak 70 százalék alatt.

Jordan Pickford büntető-stratégiája:

Kulacs-tippek: Pickford kulacsán mindig szerepel az aktuális ellenfél esetleges rúgóinak kedvelt célpontja, sugallva, mikor-merre érdemes vetődnie. Nagy tornákon a kapujára lőtt 14 büntetőből 4 alkalommal hárított.

6. Ivan Toney Tizenegyes-praktikája:

A praktika: Toney edzésen 12 méterről gyakorol, nem 11-ről, így éles helyzetben sokkal nagyobbnak érzi a kaput.

A No-Look – odapillantás-mentes – tizenegyes: Egyik védjegye, hogy úgy rúgja el a labdát, hogy nem néz a kapura. Hosszú évek gyakorlásával vált üzembiztossá.

7. Anglia büntető-rutinja:

Időzítés: Az angol játékosok tizenegyesei alkalmával átlagosan 5.2 másodperc telik el a játékvezető sípszava, és a nekifutás megkezdése között. Svájc esetében ugyanez a mutató 1.3 másodperc volt. A Háromoroszlánosok táborában hisznek abban, hogy ez a türelem, ez a kivárás az érzelmek kezelésében és a pontos végrehajtás terén segítenek.

8. A párbaj-haver rendszere:

Támogatás: Minden kijelölt rúgónak van egy „haverja”, aki segíti a rúgót, csökkentve annak magányérzetét, no és a rá nehezedő terhet. A 2018-as világbajnokság óta van életben ez a rendszer.

9. Jimmy-Floyd Hasselbaink szerepe:

Edzői stratégia: A korábbi PL-, és holland válogatott csatár jelenleg az angol támadók edzésmunkáját segíti azt az elvet vallja, hogy nem szabad „túlgyakorolni” a büntetőket. Szerinte mindössze néhány, precízen, és maximális koncentráció mellett végrehajtott büntetőnek van értelme edzésnek, felesleges tizenegyeseket csak úgy lövöldözni, avagy abba elfáradni.

Ebből is látszik, mindenhol megvannak a berögződések, no és persze az elvek, ugyanakkor egy dolog kijelenthető. Ha tizenegyespárbaj dönti el a továbbjutás sorsát, ott jó eséllyel a higgadtság a legjobb tanácsadó. És egyben fegyver is.

(Fotók forrása: bbc.co.uk)