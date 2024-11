„Ha Rodri, akkor Busquets is megérdemelné az Aranylabdát”

Sergio Busquets egyetlen egy alkalommal került fel az Aranylabda szűkített listájára, 2012-ben, amikor a 20. helyen végzett.

Rodri sikerével 1960 óta először kapta spanyol labdarúgó az év legjobb futballistájának járó rangos díjat, az Aranylabdát. 64 évvel ezelőtt a barcelonai Luis Suarez Miramontes lett a díjazott. A Manchester City középpályása oroszlánrészt vállalt abban, hogy klubcsapatával sorozatban negyedik alkalommal nyerjék meg a Premier League-et, valamint a válogatottban is kulcsszerepe volt a végső Eb-sikerben. Ráadásul őt választották a nyári kontinenstorna legjobb játékosának is. Csapattársa, Álvaro Morata elismerően nyilatkozott honfitársa teljesítményéről, valamint egy általa fontosnak vélt dolgot leszögezett:

„Ez a nap nagy siker a spanyol futball történelmében. Azonban én azt gondolom, korábban volt már egy ilyen labdarúgónk Sergio Busquets személyében” – mondta az AC Milan támadója a The Athleticnek adott interjújában.

„Ő is megérdemelte volna az Aranylabdát. Az olyan játékosok persze, mint őt vagy Rodri, nem a gólszerzésben jeleskednek, ezért kissé radar alatt vannak, de nagyon jelentős hatással bírt ő is a spanyol válogatottra. Az ilyen középpályások a játékunk építészei. Ezen a poszton persze volt számos nagyszerű futballistánk, Andrés Iniesta, David Silva, Xavi, Xabi Alonso, Cesc Fábregas, most Dani Olmo és Fabián Ruiz. Mindannyian fenomenális labdarúgók” – mondta a 32 esztendős támadó.

