Ha Real-szurkoló, kezdjen el spórolni! A klub árulja a korábbi öltöző szekrényeit

Az árverésre kínált öltözőszekrényekben olyan kiválóságok pakolták a személyes dolgaikat, mint Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane vagy Gareth Bale.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid nagyon okosan szeretne pénzt csinálni az előző stadion „maradékaiból”, így az öltözőszekrényekből is. A Sotheby’s aukciósházzal keltek együttműködésre és az árverés szekrényenként 10 ezer euróról indul majd.

🚨🇪🇸 24 lockers from Real Madrid’s previous dressing room are being sold. 🏟️

The bids is start at £10,000 for each individual locker.

A portion of the proceeds will go to charity, reports @AP. pic.twitter.com/D3lECSeemc

— EuroFoot (@eurofootcom) November 22, 2024