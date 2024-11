„Ha nem tudsz örülni a gólodnak, keress máshol munkát” – csúnyán odaszúrt a MU-legenda a csapat fiataljának

Roy Keane, a Manchester United korábbi ikonikus ír középpályása az Overlap podcastben beszélt Alejandro Garnacho Leicester ellen mutatott "gólöröméről".

„A legszánalmasabb dolog, ha egy gólszerző nem ünnepel egy gólja után, azért, mert korábban történt valami apróság” – kezdte Keane.

‘Keano’-nak nem tetszett, hogy az argentin fiatal szélső nem ünnepelt a találatának, miután a PAOK elleni Európa-liga mérkőzés előtt egy szurkoló bekóstolta a gyenge teljesítménye miatt.

„Amikor betalálsz, semmi más nem jár a fejedben. Azért játszol, hogy gólokat szerezz. A szurkolók azért utaztak rengeteg pénzt áldozva a mérkőzésre, hogy téged is nézzenek, te pedig sajnáltatod magad” – folytatta a legendás középpályás.

Beautiful finish by Garnacho to make it 3-0 😮‍💨 pic.twitter.com/O8x5QIl7rh

— Riker (@JoeRikerEvans) November 10, 2024