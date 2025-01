„Ha így küzdünk, bajnokok leszünk” – hurráoptimista értékelés a United sztárszurkolójától

Usain Bolt, a Vörös Ördögök egyik legismertebb drukkere is figyelemmel követte a Liverpool elleni bajnokit, ami után közösségi oldalán fura megállapítást tett.

A Manchester United vasárnap kora este a vártnál jóval komolyabb ellenállást mutatott a Szoboszlai Dominikot ezúttal betegség miatt nélkülöző Mersey-parti listavezető ellen. A 2-2-es döntetlent követően a jamaikai sprinter elégedetten posztolt X-oldalán a találkozóról.

If we can play with this fight every game @ManUtd will win the league 📍💯

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) January 5, 2025