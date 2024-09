„Ha hív a Barcelona, készen állok, visszatérek!”

Kézenfekvő lenne, de van realitása?

Marc-André ter Stegen hosszú távú sérülésével – ami akár 7-9 hónap is lehet – tovább nőtt a Barcelona sérültjeinek listája és egyre csak szűkül a keret. Marc Bernalt még az idény elején a teljes szezonra elveszítette a katalán együttes. Frenkie de Jong visszatéréséről továbbra sincs semmi kézzelfogható információ, az elmúlt héten pedig Dani Olmo és Fermín López dőlt ki néhány hétre.

Viszont mindenkinél jobban aggaszthatja Hansi Flicket a kapusa kiválása, hiszen nagyon fontos láncszeme ő a Barca gépezetének, ráadásul a pótlása sem igazán megoldott, Inaki Penának kellene ezt megoldani, amire az előző idényben is volt olykor-olykor példa, de arra nem feltétlen emlékeznek örömmel vissza a katalán együttes szurkolói.

Azonban – noha az esély kevés rá – Claudio Bravo felajánlotta szolgálatait a Barcelonának. A chilei kapus az előző szezonban akasztotta szögre a kapuskesztyűt, a Betisből vonult vissza, így formahanyatlásról még nem lehet beszélni az esetében, továbbá a közeget is remekül ismeri, két éven át volt a Barca hálóőre 2014 és 2016 között, előtte a Real Sociedadban húzott le 8 évet. A 2014/15-ös szezonban a Ricardo Zamora-díjat is megkapta, csupán 19 gólt kapott abban az idényben és volt olyan időszaka, amikor 754 percen keresztül nem tudták bevenni a kapuját.

🔵🔴🇨🇱 Claudio Bravo: “If Barcelona want me, I will be ready to come out of retirement”, tells @winwinallsports. pic.twitter.com/vACQzNCGbT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2024