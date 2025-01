„Ha duzzad az önbizalomtól, bárkire veszélyes” – Marozsán készen áll!

Két, egyaránt ötszettes derbit megnyerve jutott be az Australian Open 3. fordulójába Marozsán Fábián. Magyar idő szerint szombat hajnalban Lorenzo Sonego ellen már a legjobb 16 közé jutás a tét.

A világranglista 59. helyezettje, Marozsán Fábián jelenleg a 3. fordulós Grand Slam-mérkőzésre készül – méghozzá pihenéssel és fókuszált felkészüléssel. A Lorenzo Sonego elleni összecsapás előtt a magyar játékos stábjának egyik edzőjével, a hazánkban tartózkodó Balázs Györggyel beszélgettünk a téli felkészülés kihívásairól, a jelenlegi formáról és a soron következő mérkőzés esélyeiről.

„A december hektikusan alakult Fábi számára, hiszen sokat bajlódott betegséggel a 2024-es év utolsó hónapjának elején. Ahogy ő is nyilatkozta, az immunrendszere komoly támadást kapott. Amikor egészséges volt, az elvégzett munka intenzív volt. Azonban egészen a december 23-án megnyert magyar bajnoki címig és Fucsovics Marci legyőzéséig nem tudtuk, ez élesben mire lehet elegendő. Az egy remek visszajelzés volt, hogy jó úton jár Fábi. Ilyen előzmények után vágtak neki az utazásnak Romival (Roman Hajdusik, Marozsán másik edzője – a szerk.). Aztán Hongkongban már Szafjulin is önbizalomnövelő győzelem volt, Rubljov skalpja pedig még további önbizalommal látta el őt. Melbourne-ben aztán ezt tovább tudta fokozni Fábi, mind Seyboth Wild, mind pedig Tiafoe ellen kiváló tenisszel jutott a következő körbe.”

Big Match Marozsan takes down the Big Foe 🤯🤩

Defeating a Top 20 player in a Grand Slam for the very first time – Fabian Marozsan is in the third round of the #AusOpen for the second time in a row.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/KBfZIFSETe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025