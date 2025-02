„Ha a Liverpool 7-0-ra kikap a Citytől, akkor sincs esélyük”

Az ex-Arsenalos szerint a BL-ben már a PSV elleni párharc is 50-50, merthogy csatár nélkül súlytalan az Ágyúsok játéka.

Paul Merson az Arsenal egykori középpályása éles kritikával illette volt csapatát, miután az észak-londoni együttes 1-0-s vereséget szenvedett a West Ham United ellen a Premier League 26. fordulójában. A szakértő szerint ezzel Mikel Arteta együttese végleg kiszállt a bajnoki címért folyó versenyből.

„A bajnoki cím esélye nulla, egy millió százalék. Az Arsenal nem fogja utolérni a Liverpoolt. Egyszerűen nincs csatáruk. A 17 éves Ethan Nwaneri fantasztikus tehetség, de ma nehéz dolga volt. Trossard pedig egy kiegészítő játékos, nem pedig az a támadó, akire szükségük lenne” – nyilatkozta Merson a Sky Sports Soccer Saturday műsorában.

A szakértő szerint az Arsenal jelenlegi támadósora nem elég hatékony, és Artetának nincs megoldása erre a problémára: „A támadósoruk fogatlan. Egy középcsatár teljesen más dimenzióba emelné a játékukat, de most nincs ilyen játékosuk.”

Merson tovább fokozta a kritikát, kijelentve, hogy az Arsenalnak még akkor sem lenne esélye a bajnoki címre, ha a Liverpool a Manchester City ellen történelmi, 7-0-s vereséget szenvedne: „Láttam eleget ma ahhoz, hogy tudjam, komoly problémáik lesznek a szezon hátralévő részében.”

