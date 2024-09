Gyűlölték őket, mert legyőzték Roger Federert a svájci utolsó mérkőzésén

Jack Sock nyíltan beszélt a gyűlöletről és a negatív kritikáról, amit ő és Frances Tiafoe kapott, miután legyőzték Roger Federert és Rafael Nadalt a svájci legenda búcsúmeccsén.

Bár az idei Laver-kupa szórakoztató volt, a 2022-es torna érzelmeit soha nem fogják tudni felülmúlni. Az volt ugyanis Roger Federer utolsó fellépése profiként, mielőtt visszavonult.

A svájci mester nagy riválisával és barátjával, Rafael Nadallal játszott párosban pályafutása befejezése alkalmából.

Federer és Nadal volt az esélytelenebb, tekintve, hogy a nyolcszoros wimbledoni bajnok régóta nem lépett pályára, de nagyon közel álltak ahhoz, hogy győzelemmel pecsételjék meg Federer pályafutását, végül azonban 6-4, 6-7, 9-11-re kikaptak, pedig mérkőzéslabdájuk is volt.

„Messze a legfurcsább meccs, amit valaha játszottam, kétségtelenül. Tudod, nem feltétlenül tudtam, hogy Roger hogyan fog játszani a sérüléséből visszatérve.”

„Nyilvánvaló, hogy a közönség annyira ellenünk lesz, tudod, Roger és Rafa ellen játszani, a sportágunk két GOAT-ja ellen. És nem is hiszem, hogy a saját csapatunk annyira szurkolt volna nekünk. Egyszerűen csak akkora tisztelet volt Roger iránt.”

„Nyilvánvalóan olyan gyorsan lementünk a pályáról, amilyen gyorsan csak tudtunk, vagy átmentünk a kispadra, hagytuk, hogy annyi időt szánjon rá, amennyit csak akart, és ez lesz örökre a legtöbb gyűlölet, negatívitás és kritika, amit valaha is kaptam.”.

„We were the most hated people in sports”@JackSock92 reflects on the whirlwind that followed his victory over @rogerfederer and @RafaelNadal in the Swiss’ retirement match.#LaverCup | @LaverCup pic.twitter.com/LsAiGr23nG

— Nothing Major Podcast (@NothingMajorPod) September 21, 2024