Győzött az Atlético, a Barcelona elbukta az első helyet

Egy eredmény, amelynek a vendégeken kívül leginkább bajnoki címvédő Real Madrid örülhetett szombaton este. Hiszen az FC Barcelona 2-1-re kikapott a vendég Atlético Madridtól a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombat esti rangadóján.

A két gigász rangadóján a házigazda FC Barcelona a 30. percben szerzett vezetést. Pedri-Gavi összjáték után visszakerült a labda Pedri elé, aki a bal alsó sarokba lőtt.

A fordulás után Raphina akár el is dönthette volna a három pont sorsát, de a felső lécre emelt.

A 60. percben pedig de Paul indította Alvarezt, utána visszakeveredett a labda de Paul elé, aki egyenlített.

A ráadás utolsó percében pedig jött a csattanó. Hiszen Raphinha eladta a labdát, kontrázott vele az Atlético.

Az akció végén pedig Sörloth állította be az 1-2-es végeredményt.

A vendég Atlético Madrid immáron 12 meccses győzelmi sorozatban van és ezzel a sikerrel átvette a vezetést is a tabellán. Ezt pedig meg is tartja az ünnepek alatt is, akármit is játszik vasárnap a Real Madrid a Sevilla ellen.

Az FC Barcelona egymást után másodszorra is kikapott hazai pályán. Utolsó három bajnokiján mindössze egy pontot szerzett és elvesztette a tabella első helyét. Sőt a vasárnapi Real siker esetén visszacsúszhat a harmadik pozícióba.

Ne feledjük. A Realnak és az Atléticónak is van egy-egy elmaradt meccse.

Az FC Barcelona 2-1-re kikapott a vendég Atlético Madridtól a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának szombat esti rangadóján.

La Liga, 18. forduló:

FC Barcelona-Atlético Madrid 1-2 (1-0)

Getafe-Real Mallorca 0-1 (0-0)

Celta Vigo-Real Sociedad 2-0 (2-0)

Osasuna-Athletic Bilbao 1-2 (1-1)

pénteken játszották:

Girona-Real Valladolid 3-0 (2-0)

vasárnap játsszák:

Valencia-Alavés 14.00

Real Madrid-Sevilla 16.15

Leganés-Villarreal 18.30

Las Palmas-Espanyol 18.30

Real Betis-Rayo Vallecano 21.00

A tabella: 1. Atlético Madrid 41 pont, 2. FC Barcelona 38 pont, 3. Real Madrid 37 pont, 4. Athletic Bilbao 36 pont,