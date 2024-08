Győzelemmel kezdődött a Flick-éra

Hátrányba került, de két Lewandowski góllal fordított a Barcelona a Valencia vendégeként. Így sikeres volt Hansi Flick bemutatkozása tétmérkőzésen is a gránát-vöröskékek kispadján.

A Barcelona 2-1-es valenciai győzelemmel kezdte a szezonját.

Ezzel a gránátvörös-kékek az Estadio Mesatallában 2020 óta veretlenek.

A 44. percben Hugo Duro a házigazdáknak szerezte meg a vezetést. A fordulás után viszont Robert Lewandowski góljai döntötték el a három pont sorsát.

A lengyel csatár előbb akcióból, majd büntetőből volt eredményes.

Így Hansi Flick győzelemmel debütált első tétmérkőzésen a Barca kispadján.

Folytatás augusztus 24-én már hazai pályán.

Lewandowski just scored a Suarez kind of penalty. He put it high, no way the goalkeeper was catching that 😂😂pic.twitter.com/fYF4vtnsDv

— Anabella💙❤ (@AnabellaMarvy) August 17, 2024