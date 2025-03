Gyászszünetet tartottak a játékos emlékére, akiről kiderült, hogy még él

Ha valakinek halálhírét keltik, annak hosszú élete lesz. Ha mindez igaz, akkor Petko Gancsev előtt még hosszú évtizedek vannak.

A bolgár élvonalban, azaz a Parva Ligában vasárnap az Arda Kardzhali-Levszki Szófia mérkőzés néma megemlékezéssel kezdődött. Egy játékos ugyanis megkapta azt az egy perces gyászszünetet, amit nem is kellett volna.

Az Arda egyperces néma csenddel búcsúztatta el az „élők sorából távozó” Petko Gancsevet.

Mindkét csapat felsorakozott a középkörbe, és fejet hajtott Gancsev tiszteletére.

Ugyanis a meccs után nyilvánosan kértek elnézést az ex-játékosuktól.

Akiről csak feltételezhetjük, hogy mennyire meglepődhetett a televízió előtt ülve, hogy már nem is él. Lehet, hogy el is érzékenyült egy kicsit, de mindenesetre tudatta a klubbal, hogy jól van.

Hiszen a mérkőzés után az Arda bocsánatot kért a gyászszünetért.

„A PFC Arda vezetősége hatalmas bocsánatkéréssel tartozik Petko Gancsevtnek és hozzátartozóinak, miután a klub téves információkat kapott a haláláról” – írták.

„Petko Gancsevnek további jó egészséget kívánunk, és örüljünk az Arda sikerének.”

Ennek lehetett, hiszen a hazai csapat egy hajrában szerzett góllal mentett pontot a második helyen álló Levszki ellen.

Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda’s match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY

— tether.bet (@tether_bet) March 17, 2025