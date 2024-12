Gulácsi potyája is kellett a Lipcse kieséséhez – videó

Az RB Leipzig magyar válogatott hálóőre 1-1-es állásnál csúnyán elnézte Jhon Durán távoli bombáját.

A német együttes sorozatban hatodik mérkőzését is elveszítette a Bajnokok Ligájában. Ezúttal Unai Emery Aston Villája tudott nyerni Marco Rose csapata ellen. A birminghami gárda 3-2-re diadalmaskodott idegenben és nagy lépést tett a továbbjutás felé.

Kellett azonban egy óriási hiba is hazai oldalon a vendég sikerhez. Az 52. percben egy szemre is tetszetős Villa-támadás végén a csereként beálló Durán gondolt egy merészet és jó huszonötről lövésre szánta el magát.

⚽️GOAL🇪🇺 | RB Leipzig 1-2 Aston Villa | Jhon Duran Superb goal by Colombian!pic.twitter.com/VyB2N8qstU — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 10, 2024

A löket csúnyán becsapta a körülbelül négy méteren álló Gulácsit, ami így védhetetlenül vágódott a magyar kapus felett a hazai hálóba.

A folytatásban a Leipzig ugyan egyenlített és ‘Gula’ is bemutatott több szép védést is, a végjátékban Ross Barkley megpattanó lövése eldöntötte a három pont és a lipcseiek sorsát is.